Mardin'de silah kaçakçılığına tutuklama

MARDİN, (DHA)- MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, yurt dışından yasal olmayan yollardan silah getirdiği tespit edilen bir kişi, yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada 1 kalaşnikof tüfek, 2 tabanca ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi.

Kızıltepe ilçesinde düzenlenen operasyonla ilgili Mardin Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan yazılı açıklamada, "Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik KOM Şube Müdürlüğü görevlilerimizce gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde; yurt dışından ülkemize yasal olmayan yollarla ruhsatsız silah getirdiği tespit edilen bir kişinin adresine yapılan operasyon sonucunda, şüpheli gözaltına alınmış ve sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Adreste yapılan aramalarda; 1 kalaşnikof marka otomatik tüfek, 30 adet 7,62 mm çapında fişek, 2 ruhsatsız CZ75 marka tabanca ve 43 adet 9 mm fişek ele geçirilmiştir. Terör örgütlerinin finans kaynaklarından olan kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik yürütmekte olduğumuz çalışmalar kararlılıkla devam edecektir" denildi.