HABER

Mardin'de terör operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 23:03 | Son Güncelleme

MARDİN'in Ömerli ilçesi kırsalında, PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 2 adet Glock marka tabanca ve 3 adet susturucu ele geçirildi.

Mardin'de terör operasyonu

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN'in Ömerli ilçesi kırsalında, PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 2 adet Glock marka tabanca ve 3 adet susturucu ele geçirildi. Bu arada PKK/PYD terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 1 kişi Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.
Mardin Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"19 Nisan 2018 günü Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilimiz Ömerli ilçesi kırsal alanında bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek için yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde; 2 adet Glock marka tabanca, 5 adet tabanca şarjörü, 1 adet M-16 Piyade Tüfeği şarjörü, 3 adet tabanca susturucusu, 3 adet el bombası, 2 adet el dürbünü, 68 adet mühimmat, 1 adet ses kayıt cihazı, çok miktarda el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği, kamuoyuna saygı ile duyurulur."
Mardin Valiliği'nden yapılan diğer açıklamada ise bir terör örgütü mensubunun teslim olduğu belirtilerek, "19 Nisan 2018 günü PKK/PYD terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen bir şahıs Nusaybin İlçesi Suriye sınırında güvenlik güçlerine silahsız olarak teslim olmuştur. Bölücü terör örgütü mensubu, hakkında işlem yapılmak üzere Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştır. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği, kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.

15 yeni üniversite kurulacak! İstanbul, Gazi ve İnönü üniversiteleri bölünecek15 yeni üniversite kurulacak! İstanbul, Gazi ve İnönü üniversiteleri bölünecek
Afrin'den acı haber: Bir uzman çavuş şehit olduAfrin'den acı haber: Bir uzman çavuş şehit oldu
Erken seçime giden kaybediyorErken seçime giden kaybediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Çıplak video skandalı sürüyor! Esra Ersoy, Hacı Sabancı ile yazışmalarını paylaştı

Çıplak video skandalı sürüyor! Esra Ersoy, Hacı Sabancı ile yazışmalarını paylaştı

Meclis'ten 24 Haziran erken seçimi kararı

Meclis'ten 24 Haziran erken seçimi kararı

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak sözler! 'Sizi şaşırtacağım ama...'

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak sözler! 'Sizi şaşırtacağım ama...'

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan İYİ Parti açıklaması!

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan İYİ Parti açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet hodri meydan dedi işte hodri meydan

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet hodri meydan dedi işte hodri meydan

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Antalya'da vahşet! Yavru kediyi kafasını ve bacaklarını keserek öldürdüler!

Antalya'da vahşet! Yavru kediyi kafasını ve bacaklarını keserek öldürdüler!

İğrenç olay! Kediye tecavüz etti

İğrenç olay! Kediye tecavüz etti

Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı! (İstanbul hava durumu)

Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı! (İstanbul hava durumu)

Kartal'da bir kitabevinde yangın çıktı: Yaralılar var

Kartal'da bir kitabevinde yangın çıktı: Yaralılar var

Kötü haberler peş peşe geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kötü haberler peş peşe geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ankara’da 10 araç birbirine girdi: Yaralılar var

Ankara’da 10 araç birbirine girdi: Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.