Mardin’de terör operasyonu: 5 gözaltı

Mardin’de terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı.
Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince istihbari çalışmalar sonucu PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları, terör örgütüne aidat adı altında para toplayarak yardımda bulundukları tespit edilen 5 şahıs yakalanmıştır. Şahıslar hakkında işlem yapılmak üzere Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştır. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği, kamuoyuna saygı ile duyurulur” denildi.
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