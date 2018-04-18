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Mardin’de uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.04.2018 10:38 | Son Güncelleme

Mardin Emniyet Müdürlüğünce kent genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda 67,69 gram eroin ve 1,91 gram toz esrar ele geçirildi.Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan denetimler sırasında, durumundan şüphelenilerek durdurulan bir şahıs üzerinde yapılan aramada 2 paket halinde 0,61 gram eroin maddesi yakalandı.

Mardin Emniyet Müdürlüğünce kent genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda 67,69 gram eroin ve 1,91 gram toz esrar ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan denetimler sırasında, durumundan şüphelenilerek durdurulan bir şahıs üzerinde yapılan aramada 2 paket halinde 0,61 gram eroin maddesi yakalandı. Yapılan yol uygulaması sırasında durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada ise 2 paket halinde toplam ağırlığı 1,91 gram gelen toz esrar maddesi ele geçirildiği, şahıslar gözaltına alınarak haklarında gerekli yasal işlem başlatılmıştır” denildi.
Açıklamada, “İl genelinde gerçekleştirilen diğer uygulamada ise Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan denetimler sırasında, durumundan şüphelenilerek durdurulan 3 şahıs üzerinde yapılan aramada 18,76 gram eroin maddesi, yapılan yol uygulaması sırasında durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada ise 48,04 gram gelen eroin maddesi ele geçirilmiştir. Şahıslar gözaltına alınarak haklarında gerekli yasal işlem başlatılmıştır. Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan denetimler sırasında, durumundan şüphelenilerek durdurulan bir şahıs üzerinde yapılan aramada 0,28 gram eroin maddesi ele geçirilmiş olup, şahıs gözaltına alınarak hakkında gerekli yasal işlem başlatılmıştır. İl genelinde gerçekleştirilen denetimler sırasında toplam 67,69 gram eroin maddesi ve 1,91 gram toz esrar ele geçirilmiş olup, terör örgütlerinin finans kaynakları olan bağımlılık yapıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütmüş olduğumuz çalışmalar kararlılıkla devam edecektir” ifadelerinde bulundu.

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