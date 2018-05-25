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Mardin'de uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 25.05.2018 10:25 | Son Güncelleme

 MARDİN'in Midyat ilçesinde güvenlik güçlerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 1264 kök Hint keneviri ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Mardin'de uyuşturucu operasyonu

MARDİN, (DHA) - MARDİN'in Midyat ilçesinde güvenlik güçlerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 1264 kök Hint keneviri ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 22 Mayıs'ta İl Jandarma Komutanlığı'nca Midyat ilçesinde yapılan istihbarı çalışmalar kapsamında operasyon düzenlediği belirtilerek, "Düzenlenen operasyonda 1264 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirilmiş olup, olayla ilgili bir 1 şüpheli gözaltına alınmış, 1 kişi hakkında da yakalama çalışması başlatılmıştır. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği, kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.

FOTOĞRAFLI

Mardin'de uyuşturucu operasyonuMardin'de uyuşturucu operasyonu

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