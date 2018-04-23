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Mardin’de uyuşturucu satan 1 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.04.2018 14:19 | Son Güncelleme

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri okul etrafında uyuşturucu madde satan bir şahısı yakaladı.Mardin valiliğinden yapılan açıklamada; yakalanan şahıs ile ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri okul etrafında uyuşturucu madde satan bir şahısı yakaladı.
Mardin valiliğinden yapılan açıklamada; yakalanan şahıs ile ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışma sonucu ilimiz Artuklu ilçesinde bulunan ilk ve ortaöğretim seviyesindeki eğitim kurumlarının çevresinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı, okulda eğitim gören öğrencilerin uyuşturucu tuzağına çekmek suretiyle zehirlemeye çalıştıkları bilgisinin alınması üzerine yapılan operasyonda 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır” denildi.

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