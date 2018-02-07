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Mardin’de uyuşturucu taciri 1 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ | 07.02.2018 10:06 | Son Güncelleme

Mardin’in Midyat ilçesinde uyuşturucu tacirliği yapan 1 kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından uyuşturucu tacirliği yapan H.A.’nın yakalanması için operasyon düzenlendi.

Mardin’de uyuşturucu taciri 1 kişi tutuklandı

Mardin’in Midyat ilçesinde uyuşturucu tacirliği yapan 1 kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından uyuşturucu tacirliği yapan H.A.’nın yakalanması için operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 8 parça halinde 5 gramlık kokain maddesi ve uyuşturucudan kazandığı bin 200 TL ile yakalanan H.A., işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Çıkarıldığı savcılıkta tutuklanma istemiyle bir üst mahkemeye sevk edilen H.A., uyuşturucu tacirliği yapmaktan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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