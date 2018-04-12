Mardin’de yolsuzluk operasyonuna 8 tutuklama

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN’de hayvan ve çiftçi destekleri ödemelerinde yolsuzluk yaptıkları iddia edilen 10’u kamu personeli, 19 kişiden 8'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Şube ekiplerince 6 aydır yürütülen soruşturma kapsamında, Artuklu ve Mazıdağı ilçelerinde organize olarak hayvan ve çiftçi destekleri ödemelerinde yolsuzluk yaparak devleti bir milyon lira zarara uğrattıkları iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 10’u kamu personeli, 19 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Savcılığa ifade veren 19 kişi, tutuklanmak üzere nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. 4'ü kamu personeli, 8 kişi tutuklandı, 11 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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