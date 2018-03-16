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Mardin’de zincirleme kaza: 4’ü çocuk 8 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 22:35 | Son Güncelleme

Mardin’in Derik-Kızıltepe karayolunda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4’ü çocuk 8 kişi yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde, Derik-Kızıltepe karayolu Viranşehir yol ayrımı mevkisinde meydana geldi.

Mardin’de zincirleme kaza: 4’ü çocuk 8 yaralı

Mardin’in Derik-Kızıltepe karayolunda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4’ü çocuk 8 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde, Derik-Kızıltepe karayolu Viranşehir yol ayrımı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 06 LOU 96, 63 FF 0445 ve 46 NT 321 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan 4’ü çocuk 8 kişi yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin’de zincirleme kaza: 4’ü çocuk 8 yaralı

Mardin’de zincirleme kaza: 4’ü çocuk 8 yaralı

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