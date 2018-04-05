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Mardin’de zorla kaçırıldığı ileri sürülen kız isteyerek kaçmış

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 10:31 | Son Güncelleme

Mardin’in Derik ilçesinde bir mahalle bekçisi tarafından zorla kaçırıldığı ileri sürülen kızın, isteyerek kaçtığı ortaya çıktı.

Mardin’in Derik ilçesinde bir mahalle bekçisi tarafından zorla kaçırıldığı ileri sürülen kızın, isteyerek kaçtığı ortaya çıktı. Mahalle bekçisi görevden uzaklaştırıldı.
Derik’te, 28 Mart’ta, mahalle bekçisi olarak görev yapan Şerif T.’nin, silah zoruyla 19 yaşındaki Berfin G.’yi silahla kaçırdığı ileri sürüldü. Berfin G.’nin ailesinin şikayeti üzerine Şerif T.’nin bulunması için çok yönlü çalışma başlatıldı. Şerif T., Berfin G. ile birlikte 29 Mart’ta Diyarbakır’da Alişan Karakoluna giderek teslim oldu. Burada ifadesine başvurulan Berfin G., kaçırılmadığını belirterek, sevdiği için Şerif T. ile kaçtığını ileri sürdü. Açığa alınan bekçi ise 30 Mart’ta çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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