Mardin'deki FETÖ operasyonuna 13 tutuklama

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN'de FETÖ/PDY'nin mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 askeri personelden 13'ü tutuklandı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün mahrem asker yapılanmasına yönelik yapılan çalışmaların ardından 23 askeri personel hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Soruşturma kapsamında Mardin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi, 22 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 4'ü serbest bırakılırken, diğer şüpheliler ise adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden 13'ü tutuklandı, 5'i ise serbest bırakıldı.

