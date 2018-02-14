Mardin'den Suriye sınırına askeri sevkiyat

Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA, (DHA)- MARDİN'den Suriye sınırına sevk edilen 20 araçlık askeri konvoy, Şanlıurfa'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na ulaştı. Askeri çekicilerin taşıdığı zırhlı personel taşıyıcılar ve mühimmat yüklü araçların yer aldığı konvoyun geceyi Şanlıurfa'da geçirip yarın Suriye sınırına sevk edileceği öğrenildi.
Mardin'de konuşlu birliklerden 'Zeytin Dalı Harekâtı'na katılacak takviye zırhlı personel taşıyıcı ile mühimmat yüklü kamyon ve kamyonetlerin bulunduğu 20 araçlık konvoy, akşam saatlerinde Şanlıurfa'ya ulaştı. Güvenlik önlemleri arasında 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na giren konvoyun geceyi burada geçireceği belirtildi. Konvoyun, polislerin güvenlik önlemleri arasında tugaya girişi sırasında yollar trafiğe kapatıldı. Askeri konvoyun, yarın konuşlanacakları Suriye sınırına gideceği kaydedildi.
FOTOĞRAFLI
Şam yönetimi açık açık tehdit etti: Türk uçaklarını düşüreceğiz
Başkan imzayı attı! O caddenin adı resmen değişti
Türkiye'nin içini sızlatmıştı! Cezası belli oldu
Kimse ne olduğunu anlayamadı! Çantasıyla X-Ray cihazının içine girdi
Üzerine kuma getirildi yetmedi ölümüne darp edildi!
Güldüren 14 Şubat tweetleri
Atatürk Havalimanı'nda 'Çinçila' alarmı
CHP İstanbul'da onu mu aday gösterecek?
Bu adaya sadece yetişkinler girebiliyor
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş çağrı
Yok böyle cep telefonu! Satışa çıktığı anda kapış kapış gitmeye başladılar
Okuyucu Yorumları 0 yorum