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Mardin'den Suriye sınırına askeri sevkiyat

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2018 19:19 | Son Güncelleme

 MARDİN'den Suriye sınırına sevk edilen 20 araçlık askeri konvoy, Şanlıurfa'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na ulaştı.

Mardin'den Suriye sınırına askeri sevkiyat

Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA, (DHA)- MARDİN'den Suriye sınırına sevk edilen 20 araçlık askeri konvoy, Şanlıurfa'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na ulaştı. Askeri çekicilerin taşıdığı zırhlı personel taşıyıcılar ve mühimmat yüklü araçların yer aldığı konvoyun geceyi Şanlıurfa'da geçirip yarın Suriye sınırına sevk edileceği öğrenildi.
Mardin'de konuşlu birliklerden 'Zeytin Dalı Harekâtı'na katılacak takviye zırhlı personel taşıyıcı ile mühimmat yüklü kamyon ve kamyonetlerin bulunduğu 20 araçlık konvoy, akşam saatlerinde Şanlıurfa'ya ulaştı. Güvenlik önlemleri arasında 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na giren konvoyun geceyi burada geçireceği belirtildi. Konvoyun, polislerin güvenlik önlemleri arasında tugaya girişi sırasında yollar trafiğe kapatıldı. Askeri konvoyun, yarın konuşlanacakları Suriye sınırına gideceği kaydedildi.

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Mardin'den Suriye sınırına askeri sevkiyatMardin'den Suriye sınırına askeri sevkiyatMardin'den Suriye sınırına askeri sevkiyatMardin'den Suriye sınırına askeri sevkiyat

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