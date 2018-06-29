Marihuana baskılı tişört giyen uyuşturucu taciri tutuklandı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 430 gram esrar ve 5 uyuşturucu hapla yakalanan Y.T., tutuklandı. Y.T.'nin, sosyal medya üzerinden marihuana yaprağı baskılı tişörtüyle olan fotoğraflarını paylaşarak mesaj verdiği ortaya çıktı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen Y.T.'yi takibe aldı. Y.T.'nin marihuana yaprağı baskılı tişörtüyle çekilen fotoğrafları, sosyal paylaşım sitelerinde paylaşarak uyuşturucu madde ticareti yaptığına dair mesajlar verdiği ve uyuşturucu madde kullanımını özendirici paylaşımlarda bulunduğu belirlendi. Gözaltına alınan Y.T.'nin evinde ve üzerinde yapılan aramada, 430 gram esrar ile 5 uyuşturucu hap ele geçirildi.

'Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde kullanımını özendirmek' suçundan adliyeye sevk edilen Y.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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