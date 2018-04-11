Mark Zuckerberg, ABD Seantosu’na bağlı Adalet Komitesi önünde ifade verdi

Facebook’un kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg, ABD Seantosu’na bağlı Adalet Komitesi ve Ticaret, Bilim, Ulaşım Komitesinin önünde ifade verdi.

Ticaret Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Senatör John Thune oturumun açılış konuşmasında “Facebook kullanıcılarının anlamlı seçimler yapabilmesi için ihtiyaç duydukları gerekli bilgiye sahip olduğuna inanmıyorum. Sizin sorumluğunuz var. Amerika ve dünya sizi izliyor." dedi.

Zuckerberg’şn ifadesinde senatörlerden gelen soruların merkezinde 87 milyon Facbook kullanıcı verisini kullanıcıların politik kararını değiştirmek için kullanmaya çalışmış olan danışma firması Cambridge Analytica vardı.

Zuckerberg, konuşması esnasında, veri sızıntısını önlemek için yeteri kadar çaba sarf etmediklerini söyleyerek şirketin yarattığı araçların zarar için kullanıldığını, bu araçlar vasıtasıyla sahte haberler, yabancıların seçimlere müdahalesi ve nefret konuşmalarının yayılmasının sağlandığını belirtti.

Şirketin kullanıcılara karşı sorumluluğunu yerine getirmediğini söyleyen Zuckerberg, "Bu büyük bir hataydı. Benim hatamdı ve özür dilerim." dedi.

Senatörler 33 yaşındaki Zuckerberg’i Faceebook’ta yayılan sahte haberler, 2016 seçimlerinde Rusya’nın sosyal medya üzerinden seçimlere etkisi ve tutucu kesim medyaya uygulanan sansür üzerine sorguya çekti.

Senatörlerin birleştiği noktalardan biri sosyal medya devinin kendi kendini kontrol etme başarısının eksikliği ve bu konuda yasal düzenleme getirilmesi gerektiğiydi. Firmanın sürekli olarak kişisel verilerin gizliliğini ihlal ettiğini söyleyen şantörler bu konuda firmaya güvenilemeyeceğini tekrarladılar.

Senatörler ayrıca kendi parti tabanlarının yapısına göre de sorularını belirlediler. Cumhuriyetçi Ted Cruz Muhafazakâr medya organlarına getirilen sansür hakkında soru sorarken demokrat senatörler ağırlıklı olarak Rusya’nın seçimlere müdahalesi konusunda Facebook’un ne yaptığını sorguladı.

Facebook’un gizlilik konuları ile ilgili sorduğu soruda Demokrat Senatör Richard J. Durbin Zuckerberg’e “Dün gece kaldığını oteli veya bu hafta mesajlaştığınız kişilerin listesini vermek ister misiniz” diye sordu. Zuckerberg’in verdiği “Hayır, bunu umuma açık yapmak istemem” cevabına Durbin “Bence bütün konu bunun hakkında. Sizin gizlilik haklarınız. Gizlilik hakları konusundaki limitleriniz. Ve modern Amerika’da tırnak içinde dünyadaki insanları birleştirirken, ne kadar bundan vaz geçtiğiniz” dedi.

Cambridge Analitica konusunda ne kadar bilgisi olduğu, bunun tekrar gerçekleşmemesi için ne yapıldığı konularında gelen sorulara ise Zuckerberg “birçok aplikasyonu. Binlerce aplikasyonu inceliyoruz ve eğer şüpheli bir aktivite görürsek daha da derin veriyi nasıl kullandıklarını ve uygunsuz bir şey yapıp yapmadıklarını inceliyoruz. Uygunsuz bir davranışta platformdan uzaklaştırıyoruz” dedi.

Oturum sırasındaki bir diğer önemli nokta da Demokrat Senatör Kamala Harris tarafından dile getirilen Facebook’un kullanıcılarını yanıltıp yanıltmadığı ve ne kadar açık olduğu konusuydu. Harris’İN 2015 yılında Cambridge Analytica’nın verileri kullanması konusunda Facebook’un bilgi saklayıp saklamadığının sorulması üzerine Zuckerberg direk cevap vermekten kaçındı ancak firmanın müşterilerini bilgilendirmemesinin bir hata olduğunu söyledi.

Soru 2011 yılında Federal Ticaret Komisyonu tarafından alınan veri kullanımında kullanıcı onayı gerektiren kararın ihlali konusunda yapılan araştırmada çok önemli bir yer tutuyor. Çünkü eşer Facebook bilgiyi zamanında paylaşmamışsa bu yanıltıcı bir davranış olarak görülebilir ve Facebook’a milyarlarca dolar ceza gelebilir.

Zuckerberg ayrıca Rusya’nın seçimlere müdahale konusunda firmasının yavaş davrandığını da kabul etti. Ve bu durumu “En büyük pişmanlıklarımdan biri” olarak nitelendirdi. Zuckerberg ayrıca Facebook’un yeni yapay zekâ sistemi kurduğunu ve bu sayede Fransa, İtalya ve Alabama Senato seçimlerinde Rusya’nın benzeri davranışları tespit ettiğini ve engellediğini açıkladı.

Zuckerberg Rusya’nın seçimlere müdahalesi konusunda özel danışman Robert S Mueller ile de çalıştıklarını söyledi. Bu konuda “gizlilik” nedeni ile daha fazla bilgi veremeyeceğini ekledi.

Zuckerberg yarın da ifade verecek