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Marka kıyafetlerin taklitleri ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 10:50 | Son Güncelleme

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Sındırgı ilçesinde karayolu üzerinde bir araçta yaptıkları aramada çok sayıda marka kıyafetin taklitlerini ele geçirdi.Balıkesir Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma ekipleri Balıkesir-İzmir Devlet Karayolu’nda bir araçta yaptıkları aramada piyasa değeri yaklaşık 162 bin TL olan 4 bin 465 adet ünlü marka kıyafetlerin taklitleri ele geçirildi.

Marka kıyafetlerin taklitleri ele geçirildi

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Sındırgı ilçesinde karayolu üzerinde bir araçta yaptıkları aramada çok sayıda marka kıyafetin taklitlerini ele geçirdi.
Balıkesir Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma ekipleri Balıkesir-İzmir Devlet Karayolu’nda bir araçta yaptıkları aramada piyasa değeri yaklaşık 162 bin TL olan 4 bin 465 adet ünlü marka kıyafetlerin taklitleri ele geçirildi. Araç içinde yakalanan taklit ürünlere Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile el konuldu. Taklit kıyafetlerin sahibi Ö.S. hakkında ise yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

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