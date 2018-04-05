Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Sındırgı ilçesinde karayolu üzerinde bir araçta yaptıkları aramada çok sayıda marka kıyafetin taklitlerini ele geçirdi.

Balıkesir Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma ekipleri Balıkesir-İzmir Devlet Karayolu’nda bir araçta yaptıkları aramada piyasa değeri yaklaşık 162 bin TL olan 4 bin 465 adet ünlü marka kıyafetlerin taklitleri ele geçirildi. Araç içinde yakalanan taklit ürünlere Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile el konuldu. Taklit kıyafetlerin sahibi Ö.S. hakkında ise yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.