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Market çalışanı, para isteyen kişiyi salça kavanozuyla kaçırttı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2018 18:17 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, markette çalışan Sündüs Açıkgöz, istediği parayı vermediği için kendisine saldıran kişinin başına salça kavanozuyla vurdu.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, markette çalışan Sündüs Açıkgöz, istediği parayı vermediği için kendisine saldıran kişinin başına salça kavanozuyla vurdu. Saldırgan, marketten kaçtı.

Olay, pazar günü saat 10.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesine bağlı Zerdalilik Mahallesi Balıkçıoğlu Caddesi'ndeki markette meydana geldi. Markete gelen kişi, iş yeri çalışanı Sündüs Açıkgöz'den para istedi. Açıkgöz, iş yeri sahiplerinden habersiz kimseye para veremeyeceğini söyledi. Bunun üzerine marketten ayrılan şüpheli, bir süre sonra tekrar gelerek, ürün etiketlerini kontrol eden Açıkgöz'e saldırdı. Sündüs Açıkgöz, mücadele sırasında eline geçirdiği salça kavanozuyla saldırganın başına vurdu. Sersemleyen saldırgan, bir şey alamadan marketten kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Bu sırada iş yerine gelen market sahibi, saldırganın, markete sürekli alışverişe gelen müşterisinin yakını M.B.I. olduğunu söyledi. Bunun üzerine ekipler, M.B.I.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Boğuşma sırasında yüzünden hafif yaralanan ve hastanede ayakta tedavi edilen Sündüs Açıkgöz, hareketlerinden şüphelendiği M.B.I.'ya istediği parayı vermediğini, ikinci gelişinde ise arkasından yaklaşıp, kendisine saldırdığını söyledi. Açıkgöz, "Bu sırada elime geçirdiğim kavanozu kafasına vurarak, kendimi korumaya çalıştım" dedi.

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