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Market fişinden yakayı ele verdiler

YAŞAM HABERLERİ  | 19.04.2018 15:57 | Son Güncelleme

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde çeşitli hırsızlık suçlarından aranan şahıslar girdikleri evin avlusunda düşürdükleri market fişinden yola çıkarak yakalandı.Alınan bilgiye göre, Akoluk mahallesinde gerçekleşen hırsızlık olayı sonucunda harekete geçen Jandarma ekipleri, evin avlusunda yaptıkları incelemede bir alışveriş fişi buldu.

Market fişinden yakayı ele verdiler

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde çeşitli hırsızlık suçlarından aranan şahıslar girdikleri evin avlusunda düşürdükleri market fişinden yola çıkarak yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Akoluk mahallesinde gerçekleşen hırsızlık olayı sonucunda harekete geçen Jandarma ekipleri, evin avlusunda yaptıkları incelemede bir alışveriş fişi buldu. Buldukları alışveriş fişinden hareketle çevredeki marketlerden alışveriş yapanları ve alışveriş miktarlarını belirleyen jandarma ekipleri, söz konusu marketin güvenlik kamerasından suçluların kimliklerini tespit etti.
Kimlikleri tespit edilen şahıslar takip sonucunda gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Ortahisar İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Sorgularında, Akoluk mahallesinde bir evden bakır kazan çaldıklarını kabul eden şahıslar Çağlayan mahallesinde 6, Ortahisar ilçesinde 1 ve Yomra ilçesinde 3 adet olmak üzere 10 hırsızlık suçuna karıştıklarını itiraf ettiler. Y.O ve Ş.T isimli şahıslar, çıkartıldıkları Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak Bahçecik Cezaevi’ne konuldu.

Market fişinden yakayı ele verdiler

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