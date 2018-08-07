HABER

Market hırsızlarına suçüstü

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2018 11:05 | Son Güncelleme

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, devriye görevi yapan polis ekiplerinin dikkati sayesinde 2 kişi, marketten hırsızlık yaparken yakalandı.

Market hırsızlarına suçüstü

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA) - İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, devriye görevi yapan polis ekiplerinin dikkati sayesinde 2 kişi, marketten hırsızlık yaparken yakalandı.
Kunuri Sokak'ta, gece saatlerinde devriye görevi yapan polis ekipleri, ışıkları kapalı olan marketin içinde karartı olduğunu fark etti. Bunun üzerine marketin etrafını saran ekipler, hırsızlık yapmak için kepenk ve kapı kilidini kırarak, içeri girdiği belirlenen A.A. (29) ve M.S.'yi (21) suçüstü yakaladı. Hırsızların, çeşitli markalarda 300 paket sigara ile marketin kasasındaki 11 bin TL, 200 dolar ve 6 kredi kartını çuval ve poşete doldurup, götürmek üzere oldukları anlaşıldı. A.A. ve M.S., gözaltına alınırken, çalmaya çalıştıkları sigara, para ve kredi kartları da daha sonra sahibine teslim edilmek üzere polis merkezine götürüldü. Markette parmak izi incelemesi yapan polisler, olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Market hırsızlarına suçüstüMarket hırsızlarına suçüstüMarket hırsızlarına suçüstüMarket hırsızlarına suçüstü

PARTNERBir zamanlar bu modaydı!Bir zamanlar bu modaydı!
2 kişiyi öldürmekten hüküm giyen cezaevi firarisi yakalandı2 kişiyi öldürmekten hüküm giyen cezaevi firarisi yakalandı
Malatya'daki Atatürk heykeliyle ilgili ilginç girişim! Pantolon dikmeye kalktılarMalatya'daki Atatürk heykeliyle ilgili ilginç girişim! Pantolon dikmeye kalktılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Türkiye ile ABD arasında ön mutabakat sağlandı

Son dakika! Türkiye ile ABD arasında ön mutabakat sağlandı

Tam 1.8 kilo! Midesinden çıkanı görenler gözlerine inanamadı

Tam 1.8 kilo! Midesinden çıkanı görenler gözlerine inanamadı

Dolar ön mutabakata nasıl tepki verdi? İşte dolarda son durum

Dolar ön mutabakata nasıl tepki verdi? İşte dolarda son durum

Tacizle suçlanan Talat Bulut hakkında karar verildi

Tacizle suçlanan Talat Bulut hakkında karar verildi

ABD, İran yaptırımlarına resmen başladı!

ABD, İran yaptırımlarına resmen başladı!

Abdullah Gül'le ilgili Ankara'yı sarsacak savcılık ifadesi!

Abdullah Gül'le ilgili Ankara'yı sarsacak savcılık ifadesi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Malatya'daki Atatürk heykeliyle ilgili ilginç girişim! Pantolon dikmeye kalktılar

Malatya'daki Atatürk heykeliyle ilgili ilginç girişim! Pantolon dikmeye kalktılar

Elektronik kelepçeye rağmen dehşet saçtı! Polisler her yerde onu arıyor

Elektronik kelepçeye rağmen dehşet saçtı! Polisler her yerde onu arıyor

Bağcılar'da dehşet: 2 ölü

Bağcılar'da dehşet: 2 ölü

İzmir'de hırsız zannedilen taksici Mehmet Demircan mahalleliden öldüresiye dayak yedi!

İzmir'de hırsız zannedilen taksici Mehmet Demircan mahalleliden öldüresiye dayak yedi!

İstanbul'da su kesintisi! 20 ilçeye 12 saat su verilemeyecek (7 Ağustos 2018 İstanbul'da suların kesileceği ilçeler)

İstanbul'da su kesintisi! 20 ilçeye 12 saat su verilemeyecek (7 Ağustos 2018 İstanbul'da suların kesileceği ilçeler)

Şanlıurfa'da kayıp Mehmet Yalçın'ın cesedi bulundu! Arkadaşı üzerine beton döküp fayans dizmiş!

Şanlıurfa'da kayıp Mehmet Yalçın'ın cesedi bulundu! Arkadaşı üzerine beton döküp fayans dizmiş!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.