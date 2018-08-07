Market hırsızlarına suçüstü

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA) - İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, devriye görevi yapan polis ekiplerinin dikkati sayesinde 2 kişi, marketten hırsızlık yaparken yakalandı.
Kunuri Sokak'ta, gece saatlerinde devriye görevi yapan polis ekipleri, ışıkları kapalı olan marketin içinde karartı olduğunu fark etti. Bunun üzerine marketin etrafını saran ekipler, hırsızlık yapmak için kepenk ve kapı kilidini kırarak, içeri girdiği belirlenen A.A. (29) ve M.S.'yi (21) suçüstü yakaladı. Hırsızların, çeşitli markalarda 300 paket sigara ile marketin kasasındaki 11 bin TL, 200 dolar ve 6 kredi kartını çuval ve poşete doldurup, götürmek üzere oldukları anlaşıldı. A.A. ve M.S., gözaltına alınırken, çalmaya çalıştıkları sigara, para ve kredi kartları da daha sonra sahibine teslim edilmek üzere polis merkezine götürüldü. Markette parmak izi incelemesi yapan polisler, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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