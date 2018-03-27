HABER

Market işleten hamile kardeşini jiletle yaralayıp, paralarını gasp etti

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2018 19:38 | Son Güncelleme

Antalya’da hamile olduğu belirtilen üvey kardeşi Yadigar D.’nin işlettiği markete gelerek kasadaki paraları vermesini isteyen Celal D., ‘hayır’ cevabını alınca kardeşini jiletle elinden yaraladı, kasadaki paraları alıp kaçtı.Polisi alarma geçiren olay, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi’nde, köy meydanı olarak tabir edilen bölgedeki bir markette saat 16.30 sıralarında meydana geldi.

Market işleten hamile kardeşini jiletle yaralayıp, paralarını gasp etti

Antalya’da hamile olduğu belirtilen üvey kardeşi Yadigar D.’nin işlettiği markete gelerek kasadaki paraları vermesini isteyen Celal D., ‘hayır’ cevabını alınca kardeşini jiletle elinden yaraladı, kasadaki paraları alıp kaçtı.
Polisi alarma geçiren olay, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi’nde, köy meydanı olarak tabir edilen bölgedeki bir markette saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üvey kardeşi Yadigar D.’nin işlettiği markete gelen Celal D. (25), kasadaki paraları kendisine vermesini istedi. Kardeşinden olumsuz cevap alan Celal D. market reyonundaki tıraş bıçağıyla Yadigar D.’nin parmağını kesti. Ardından kasaya yönelen Celal D., buradaki paraları alıp kaçtı.
Yadigar D.’nin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Hamile olduğu öğrenilen genç kadının markette ifadesini alan polis, bölgede yaptığı çalışmada gasp yaptığı iddia edilen Celal D.’yi iki sokak ötede evine girerken yakaladı. Üzerinde 185 lira ele geçirilen Celal D., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da hangi parti önde? İşte son anket

İstanbul'da hangi parti önde? İşte son anket

KAMU-SEN Başkanı Koncuk istifa ederek İYİ Parti'ye katıldı!

KAMU-SEN Başkanı Koncuk istifa ederek İYİ Parti'ye katıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İstifa etsin' demişti! Nedeni ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İstifa etsin' demişti! Nedeni ortaya çıktı

Makam odasına yatak yorgan serdiler

Makam odasına yatak yorgan serdiler

Gözler perşembe gününde! Emekliye 4 bin 124 lira bayram ikramiyesi geliyor

Gözler perşembe gününde! Emekliye 4 bin 124 lira bayram ikramiyesi geliyor

Binlerce kişiye 100 bin TL faizsiz kredi geliyor!

Binlerce kişiye 100 bin TL faizsiz kredi geliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Boş arazide yakalandı! İğrenç olay

Boş arazide yakalandı! İğrenç olay

Çıplak çocuk resimleri paylaşıyordu... Tutuklandı!

Çıplak çocuk resimleri paylaşıyordu... Tutuklandı!

Atatürk'e küfür etti! Tepkiler çığ gibi...

Atatürk'e küfür etti! Tepkiler çığ gibi...

Antalya'da akılalmaz olay! 20 erkek için özel platform kurup...

Antalya'da akılalmaz olay! 20 erkek için özel platform kurup...

Annesinin erkek olduğunu öldüğünde öğrenmişti: Gerçek annesi bulundu

Annesinin erkek olduğunu öldüğünde öğrenmişti: Gerçek annesi bulundu

Çocuk gelin ve ailesi konuştu! ‘Türkiye’de yasak olduğunu bilmiyorduk’

Çocuk gelin ve ailesi konuştu! ‘Türkiye’de yasak olduğunu bilmiyorduk’

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.