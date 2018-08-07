HABER

Market işletmecisi çatıda intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2018 16:09 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Germencik ilçesinde bunalıma girdiği öne sürülen market işletmecisi Hızır D.

Market işletmecisi çatıda intihar etti

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Germencik ilçesinde bunalıma girdiği öne sürülen market işletmecisi Hızır D. (50), kendini evinin çatı katındaki tavana iple asarak yaşamına son verdi.
Ortaklar Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı üzerindeki bir evde yaşayan market işletmecisi, evli ve 2 çocuk babası Hızır D., kendini evinin çatı katında tavana iple astı. Marketin açılmadığını gören eşi, Hızır D.'yi ararken, bugün saat 06.30'da, çatıda iple asılı cesedini buldu, polise haber verdi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Hızır D.'nin cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERSaniyeler sonra olacaklara inanamayacaksınız!Saniyeler sonra olacaklara inanamayacaksınız!
Kayseri'de bir evde Roma dönemine ait mezar taşları bulunduKayseri'de bir evde Roma dönemine ait mezar taşları bulundu
15 yaşındaki Sıla'nın öldüğü silahlı kavganın 6 şüphelisi adliyede15 yaşındaki Sıla'nın öldüğü silahlı kavganın 6 şüphelisi adliyede
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bedelli askerliğe 2 günde 200 bin başvuru!

Bedelli askerliğe 2 günde 200 bin başvuru!

Dolar ve euroda yükseliş hız kazandı

Dolar ve euroda yükseliş hız kazandı

Zorla eve girip yengesine cinsel saldırıda bulundu! İşte istenen ceza

Zorla eve girip yengesine cinsel saldırıda bulundu! İşte istenen ceza

Trump'tan olay karar: İran'la iş yapan, ABD ile yapmayacak

Trump'tan olay karar: İran'la iş yapan, ABD ile yapmayacak

Tarihi zirveyi gören dolar için AK Parti'den açıklama geldi

Tarihi zirveyi gören dolar için AK Parti'den açıklama geldi

Muhtar, 8 aylık hamile kadın ile eşine kabusu yaşattı!

Muhtar, 8 aylık hamile kadın ile eşine kabusu yaşattı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da simit satan çocuğu halk otobüsünde kemerle dövdü! Sosyal medyada büyük tepki!

Şanlıurfa'da simit satan çocuğu halk otobüsünde kemerle dövdü! Sosyal medyada büyük tepki!

İstanbul Esenyurt'ta babası tarafından dövülen çocuk beyin kanaması geçirdi! Hastane raporundaki kan donduran detay!

İstanbul Esenyurt'ta babası tarafından dövülen çocuk beyin kanaması geçirdi! Hastane raporundaki kan donduran detay!

Zonguldak Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci: Hepimiz Mesul Özil olacağız

Zonguldak Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci: Hepimiz Mesul Özil olacağız

Malatya'daki Atatürk heykeliyle ilgili ilginç girişim! Pantolon dikmeye kalktılar

Malatya'daki Atatürk heykeliyle ilgili ilginç girişim! Pantolon dikmeye kalktılar

Elektronik kelepçeye rağmen dehşet saçtı! Polisler her yerde onu arıyor

Elektronik kelepçeye rağmen dehşet saçtı! Polisler her yerde onu arıyor

Bağcılar'da dehşet: 2 ölü

Bağcılar'da dehşet: 2 ölü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.