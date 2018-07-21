Market işletmecisi kadın, bıçaklı saldırganı sopayla kovaladı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, girdiği marketten veresiye içki almak isteyen bir kişi, olumsuz yanıt alınca işletmeci Döndü Katran'ı (52) bıçakla yüzünden ve boğazından yaraladı. Kanlar içinde kalan Katran, iki şişe bira alan şüpheliyi sopayla kovaladı.
Olay, saat 11.30 sıralarında Kepez ilçesi 2305 Sokak'taki bir markette meydana geldi. Eşi Hüseyin Katran ile market işleten Döndü Katran, yalnız başındayken işyerine gelen bir erkek veresiye içki istedi. Olumsuz yanıt veren Katran ile müşteri arasında tartışma çıktı. Sinirlenen şüpheli, yanında taşıdığı bıçakla Katran'ı boğazından ve yüzünün çeşitli yerlerinden yaraladı. Şüpheli, iki şişe bira alırken, kanlar içinde kalan Döndü Katran, kasanın yanında bulundurduğu sopayla kaptı. Katran, şüpheliyi kovaladı. Ara sokaklara giren kimliği belirsiz şüpheli, izini kaybettirdi.
Bir süre sonra işyerine gelen Hüseyin Katran, eşini kanlar içinde bulunca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Katran, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.
Görgü tanıklarından Gülsüm Kaya, market sahibi komşusu Döndü Katran'ın gelen kişiye veresiye içki vermediğini, bu nedenle müşterinin bıçakla saldırdığını söyledi. Saldırganın 25-30 yaşlarında olduğunu, üzerinde kot pantolon ve lacivert tişört bulunduğunu kaydeden Kaya, "Döndü hanımın boynu ve yüzünde yara izleri vardı. Hepimiz endişelendik" dedi.
Çevredeki görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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