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Market işletmecisi uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2018 14:11 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki bir markette uyuşturucu sattığı belirtilen işletmeci İbrahim S., polis tarafından gözaltına alındı.

Market işletmecisi uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki bir markette uyuşturucu sattığı belirtilen işletmeci İbrahim S., polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheli, mahkemece tutuklandı.
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçedeki bir markette uyuşturucu satıldığını öğrendi. Alacamescit Mahallesi'ndeki market etrafında önlem alan polis, daha önce uyuşturucu kaydı bulunan K.A.'yı market çıkışında yakaladı. Yapılan aramada, üstünden bir miktar esrar çıkan K.A., uyuşturucuyu marketten aldığını itiraf etti. Bunun üzerine markete baskın yapan polis ekipleri, hassas terazi, esrarlı sigara, uyuşturucu düzenekleri ele geçirdi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan market işletmecisi İbrahim S., polisteki sorgusundan sonra sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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Market işletmecisi uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

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