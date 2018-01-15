HABER

Market sahibini öldüren şüpheli ile arkadaşları yakalandı

YAŞAM HABERLERİ | 15.01.2018 21:27 | Son Güncelleme 10 saat önce

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de market sahibi Ayhan Köle'yi (33) işyeri içerisinde tabancayla öldüren, Savaş Köral'ı (28) da yaralayan cezaevi firarisi Sözgün Y. (56) ile olayda kendisine yardım ettikleri öne sürülen 3 arkadaşı yakalandı.

Olay, geçen 6 Ocak'ta Bahçelievler Mahallesi Dumanlı Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre Sözgün Y., market sahibi Ayhan Köle ile yanında bulunan Savaş Köral'a işyeri içersinde tabancayla ateş etti. Saldırgan kaçarken market sahibi Ayhan Köle olay yerinde öldü, yaralanan Savaş Köral ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis ekipleri, çevredeki işyerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinden olayın şüphelisinin cezaevi firarisi olan Sözgün Y. olduğunu belirledi. Ekipler, Sözgün Y. ile birlikte olaydan önce market çevresine keşifte bulunan ve cinayet zanlısını otomobille olay yerine getirip, olaydan sonra da kaçmasına yardımcı oldukları öne sürülen Yaşar A. (32), Mustafa P. (19) ve Nurullah Oğuzhan E.'yi (19) Eskişehir'de gözaltına aldı. Ekipler, cinayet zanlısı Sözgün Y.'yi de İzmir'in Çiğli ilçesinde olayda kullandığı 9 mm. çapındaki tabancayla birlikte yakaladı.

Gözaltına alınan 4 şüpheliden Yaşar A., Mustafa P. ve Nurullah Oğuzhan E. yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi, cinayet zanlısı Sözgün Y.'nin ise sorgulamasının devam ettiği belirtildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu Turan Özdemir hayatını kaybetti

Usta oyuncu Turan Özdemir hayatını kaybetti

Survivor Turabi 'Üzülerek söylüyorum bu sene gelmiyorum' deyip bombayı patlattı

Survivor Turabi 'Üzülerek söylüyorum bu sene gelmiyorum' deyip bombayı patlattı

Başakşehir'de Burak Yılmaz bombası!

Başakşehir'de Burak Yılmaz bombası!

Seda Sayan'dan Seren Serengil itirafı!

Seda Sayan'dan Seren Serengil itirafı!

Galatasaray Kaan Ayhan ile anlaşma sağladı

Galatasaray Kaan Ayhan ile anlaşma sağladı

Türkiye'den ABD'ye YPG resti!

Türkiye'den ABD'ye YPG resti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
9 gün önce kaybolan kanser hastası kızını bulamayan anne intihar etti

9 gün önce kaybolan kanser hastası kızını bulamayan anne intihar etti

Yok artık dedirten görüntü! Canını hiçe saydı

Yok artık dedirten görüntü! Canını hiçe saydı

Minibüste engelli vatandaşı darp eden o caniler için karar verildi

Minibüste engelli vatandaşı darp eden o caniler için karar verildi

Öğrencisini darp etti! Psikolojisi düzelsin diye muska hediye etti

Öğrencisini darp etti! Psikolojisi düzelsin diye muska hediye etti

3.5 aylık bebeğin ölümünde korkunç şüphe!

3.5 aylık bebeğin ölümünde korkunç şüphe!

TEM’de 12 araç birbirine girdi, 10 kilometre kuyruk oluştu

TEM’de 12 araç birbirine girdi, 10 kilometre kuyruk oluştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.