Market soyguncuları yakalandı

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde bir marketten yaklaşık 20 bin lira değerinde sigara ile kasada bulunan 250 lirayı çalan 2 şüpheli, polisin takibi sonucu yakalandı.
Fevzi Çakmak Mahallesi, Kerim Sokakta yaklaşık 3 ay önce sabaha karşı bir markete giren 2 kişi, 20 bin lira değerinde sigara ile kasadaki 250 lirayı alarak kaçtı. Saha işyerine gelen market sahibi, soyulduğunu fark edip, polise haber verdi. Gelen ekipler, olay yerinde inceleme yapıp, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, marketi M.N. (19) ve O.G.'nin (20) soyduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.
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