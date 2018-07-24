HABER

Market soyguncuları yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2018 15:47 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde bir marketten yaklaşık 20 bin lira değerinde sigara ile kasada bulunan 250 lirayı çalan 2 şüpheli, polisin takibi sonucu yakalandı.

Market soyguncuları yakalandı

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde bir marketten yaklaşık 20 bin lira değerinde sigara ile kasada bulunan 250 lirayı çalan 2 şüpheli, polisin takibi sonucu yakalandı.
Fevzi Çakmak Mahallesi, Kerim Sokakta yaklaşık 3 ay önce sabaha karşı bir markete giren 2 kişi, 20 bin lira değerinde sigara ile kasadaki 250 lirayı alarak kaçtı. Saha işyerine gelen market sahibi, soyulduğunu fark edip, polise haber verdi. Gelen ekipler, olay yerinde inceleme yapıp, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, marketi M.N. (19) ve O.G.'nin (20) soyduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERBunu bulan zengin oluyor! Ne olduğunu biliyor musunuz?Bunu bulan zengin oluyor! Ne olduğunu biliyor musunuz?
Arıları dumanla uzaklaştırmak isterken, evi yandıArıları dumanla uzaklaştırmak isterken, evi yandı
Linçten kurtarılan taciz zanlısı tutuklandıLinçten kurtarılan taciz zanlısı tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Kayıp Evrim'in babasından korkunç ifade! 'Babamın mezarına gömdüm'

Kayıp Evrim'in babasından korkunç ifade! 'Babamın mezarına gömdüm'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması

Hatice'ye bikini pozlar yaradı! Teklif yağıyor!

Hatice'ye bikini pozlar yaradı! Teklif yağıyor!

Eski HSYK Başkanı İbrahim Okur'dan çok çarpıcı iddia!

Eski HSYK Başkanı İbrahim Okur'dan çok çarpıcı iddia!

AK Parti'de 30 kişi birden istifa etti

AK Parti'de 30 kişi birden istifa etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Beşiktaş'ta taksi evin yatak odasına girdi

Beşiktaş'ta taksi evin yatak odasına girdi

Iğdır’da 74 koyun yıldırım nedeniyle telef oldu

Iğdır’da 74 koyun yıldırım nedeniyle telef oldu

Kayseri'de feci kaza! Feryatları yürekleri dağladı

Kayseri'de feci kaza! Feryatları yürekleri dağladı

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan Evrim'in anne ve babası tutuklandı

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan Evrim'in anne ve babası tutuklandı

İstanbul Kadıköy'de polise arkadaşının boğulduğu yeri gösteren Aziz Mertcan Aytaç'ın cesedi 2 hafta sonra aynı yerden çıktı!

İstanbul Kadıköy'de polise arkadaşının boğulduğu yeri gösteren Aziz Mertcan Aytaç'ın cesedi 2 hafta sonra aynı yerden çıktı!

Türkiye'nin en pahalı tuvaleti sadece 2 gün dayanabildi

Türkiye'nin en pahalı tuvaleti sadece 2 gün dayanabildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.