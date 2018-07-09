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Market soyguncusu kardeşler yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2018 17:27 | Son Güncelleme

ANTALYA'da bir marketler zincirinin 2 şubesini soyan B.S.E.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da bir marketler zincirinin 2 şubesini soyan B.S.E. (28) ile kardeşi O.S.E. (19) yakalandı. Cezaevinden kısa süre önce tahliye olan B.S.E. ifadesinde, Çorum'daki eşini ve 8 yaşındaki oğlunu Antalya'ya getirmek için soygun yaptıklarını söyledi.

Bir zincir marketin Kepez ilçesindeki 2 şubesinin 6 Temmuz günü soyulması üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen, görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis, şüphelilerin B.S.E. ve O.S.E. kardeşler olduğunu belirleyip operasyon düzenledi. Polis, marketlerden 2 bin 426 lira çalan 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolü sonrasında ifadesi alınan şüphelilerden B.S.E.'nin cezaevinden kısa süre önce tahliye olduğu ortaya çıktı. B.S.E. polisteki ifadesinde, Çorum'da bulunan eşi ve 8 yaşındaki oğlunu çok özlediğini, bu nedenle kardeşi O.S.E. ile soygunları gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çeşitli suç kayıtları bulunan kardeşler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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