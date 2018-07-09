Market soyguncusu kardeşler yakalandı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da bir marketler zincirinin 2 şubesini soyan B.S.E. (28) ile kardeşi O.S.E. (19) yakalandı. Cezaevinden kısa süre önce tahliye olan B.S.E. ifadesinde, Çorum'daki eşini ve 8 yaşındaki oğlunu Antalya'ya getirmek için soygun yaptıklarını söyledi.
Bir zincir marketin Kepez ilçesindeki 2 şubesinin 6 Temmuz günü soyulması üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen, görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis, şüphelilerin B.S.E. ve O.S.E. kardeşler olduğunu belirleyip operasyon düzenledi. Polis, marketlerden 2 bin 426 lira çalan 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolü sonrasında ifadesi alınan şüphelilerden B.S.E.'nin cezaevinden kısa süre önce tahliye olduğu ortaya çıktı. B.S.E. polisteki ifadesinde, Çorum'da bulunan eşi ve 8 yaşındaki oğlunu çok özlediğini, bu nedenle kardeşi O.S.E. ile soygunları gerçekleştirdiklerini söyledi.
Çeşitli suç kayıtları bulunan kardeşler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Taşlar yerinden oynuyor! Dışişleri Bakanı istifa etti!
TBMM'deki yemin töreni sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama: Bana Başkanım diyebilirsiniz
Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin ederek resmen görevine başladı!
TBMM'de protesto! CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmadı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin töreni için TBMM'ye giderken vatandaşlardan kırmızı gül sürprizi
İsrail tehdit etti: Çok sert karşılık verilir!
Sarı kız bu kez Eskişehir'de görüldü!
Hükümetler onları yok etmek için can atıyor! Sadece 180 kişi kaldılar
'Manukyan' lakaplı fuhuş çetesi liderinin çocuklarının kimlikleri şoke etti!
Antalya'da şaşkına çeviren görüntü! Okey oynamaktan şüpheli çanta bile vazgeçiremedi
Okuyucu Yorumları 0 yorum