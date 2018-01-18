Market soygunu güvenlik kamerasında

Tolunay DUMAN TARSUS,(Mersin),(DHA) Mersin'in Tarsus ilçesinde, kar maskeli, silahlı 2 kişi girdikleri marketten 1040 lira alarak kaçtı. Soygun anı, marketin güvenlik kameralarına yansıdı.Olay, Duatepe Mahallesi Sait Polar Bulvarı'nda meydana geldi. Market zincirinin şubesine gelen kar maskeli 2 kişi, silahla tehdit ettikleri market çalışanından kasadaki paraları vermesini istedi. Dışarı çıkmaya çalışan müşterilere engel olan soyguncular, kasadaki 1040 lirayı alarak kaçtı. Olayın ardından ihbar üzerine gelen polis, soygunla ilgili soruşturma başlattı.
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