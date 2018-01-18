Market soygunu güvenlik kamerasında

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Tarsus ilçesinde, kar maskeli 2 kişinin girdikleri markette çalışanı silahla tehdit edip, kasadaki bin 40 lirayı alarak kaçtığı anlar, işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Duatepe Mahallesi Sait Polar Bulvarı'nda meydana geldi. Bir market zincirinin şubesine gelen kar maskeli 2 kişi, silahla tehdit ettikleri market çalışanından kasadaki paraları vermesini istedi. Dışarı çıkmaya çalışan müşterilere engel olan soyguncular, kasadaki bin 40 lirayı alarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alıp, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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