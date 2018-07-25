Market soygunu güvenlik kamerasında

DARICA(Kocaeli)(DHA)- KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde bir marketten yaklaşık 20 bin lira değerinde sigara ile kasada bulunan 250 lirayı çalan 2 şüphelinin soygun anı marketteki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Fevzi Çakmak Mahallesi, Kerim Sokakta yaklaşık 3 ay önce sabaha karşı bir markete giren 2 kişi, 20 bin lira değerinde sigara ile kasadaki 250 lirayı alarak kaçtı. Sabah işyerine gelen market sahibi, soyulduğunu fark edip, polise haber verdi. Gelen ekipler, olay yerinde inceleme yapıp, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, marketi M.N. (19) ve O.G.'nin (20) soyduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonla 2 şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerin saniye saniye market soygunu güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen M.N tutuklanırken O.G ise denetimli serbestlik yasası kapsamında serbest bırakıldı.
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