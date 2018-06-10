Markete gidip kaybolan 6 yaşındaki Alperen, 13 saat sonra bulundu

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da, markete gitmek için evinden çıkan ve daha sonra geri dönmeyen 6 yaşındaki Alperen Şahin, Yıldırım Arama Kurtarma ekipleri tarafından 13 saat süren çalışmanın sonucunda bulundu.
Bursa'nın Yıldırım ilçesi Vakıfköy Mahallesi'nde sabah 10.00 sıralarında markete gitmek için evinden çıkan Alperen Şahin, eve dönmeyince ailesi durumu polise bildirdi. Polis, Jandarma ve Yıldırım Arama Kurtarma Ekipleri, birçok bölgede küçük çocuğunu bulmak için araştırma yaptı. Şahin, evine yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bir bölgede, Yıldırım Arama Kurtarma Ekipleri tarafından 13 saat sonra sağlıklı olarak bulundu. Şahin, 112 ekiplerinin kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.
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