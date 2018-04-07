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Markete giren hırsız, para ve sigaraları çalıp kaçtı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.04.2018 11:08 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde markete giren hırsız, kasadaki paralarla raftaki sigaraları çalarak kayıplara karıştı.

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde markete giren hırsız, kasadaki paralarla raftaki sigaraları çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen bir hırsız Akyazı ilçesi Ömercikler Mahallesi’nde bulunan bir markete gece saatlerinde camı kırarak girdi. Kısa sürede kasadaki parayı çalan ve raftaki sigaraları çuvala dolduran hırsız, kayıplara karıştı. Sabah işe gelen iş yeri sahibi dükkana hırsız girdiğini anlayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.
Marketten 3 bin liralık soygun yapan hırsız, güvenlik kamerasına saniye saniye yakalandı. Görüntülerde market camını kırarak içeri giren hırsızın kasadan paraları ve sigaraları çalması gözüküyor.

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