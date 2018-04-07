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Markete giren kar maskeli silahlı soyguncu bin 250 lirayı gasp etti

YAŞAM HABERLERİ  | 07.04.2018 15:53 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir markete giren eli silahlı maskeli soyguncu, kasadan bin 250 lirayı çalarak kayıplara karıştı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir markete giren eli silahlı maskeli soyguncu, kasadan bin 250 lirayı çalarak kayıplara karıştı. Yaşanan soygun anı marketin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Olay, Gebze Köşklüçeşme Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz kar maskeli bir kişi, elinde silahla markete girdi. Havaya bir el ateş açan şahıs, kasiyerden kasadaki paraları istedi. Kasiyerin kasada bulunan bin 250 lira nakit parayı vermesi üzerine eli silahlı soyguncu, kaçarak marketten uzaklaştı. Yaşanan soygun anı marketin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Market çalışanları soygun sonrası durumu polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, marketin güvenlik kameralarını inceleyerek, şahsın kimliğini tespit edip yakalamak için çalışma başlattı.

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