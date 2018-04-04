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Marketi soyan zanlı 10 saat kaçabildi

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2018 14:47 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, bir marketin arka kapısının kilidini kırarak içeri girip kasadaki parayı ve birkaç paket sigarayı alarak kayıplara karışan hırsızlık şüphelisi, polisin 10 saatlik çalışması sonucunda yakalandı.Hacı Esat Efendi Caddesi’nde Sami Koca’nın işlettiği marketin arka kapısının kilidini zorlayarak içeri giren hırsız, bin 400 lira para ile birkaç sigara alıp marketten ayrıldı.Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntüleri ile iş yerinde delil çalışması yaptı.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, bir marketin arka kapısının kilidini kırarak içeri girip kasadaki parayı ve birkaç paket sigarayı alarak kayıplara karışan hırsızlık şüphelisi, polisin 10 saatlik çalışması sonucunda yakalandı.
Hacı Esat Efendi Caddesi’nde Sami Koca’nın işlettiği marketin arka kapısının kilidini zorlayarak içeri giren hırsız, bin 400 lira para ile birkaç sigara alıp marketten ayrıldı.
Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntüleri ile iş yerinde delil çalışması yaptı. Görüntülerin incelenmesinin ardından eşkali belirlenen hırsızlık şüphelisinin K.K. olduğu tespit edildi. Kesinleşmiş 6 yıl hapis cezası bulunan ve daha önceden de hırsızlık suçundan 6 ayrı dosyası olan K.K.’nin çalıştığı yer belirlendi. Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, düzenledikleri baskınla şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen zanlının üzerinden marketten çaldığı değerlendirilen 450 TL para çıktı.

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