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Markette başına floresan lamba düşen kadın yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2018 16:54 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de, markette alışveriş yapan Nuray Çeliker'in (40) kafasına, floresan lamba düştü.

Markette başına floresan lamba düşen kadın yaralandı

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA) - ÇANAKKALE'de, markette alışveriş yapan Nuray Çeliker'in (40) kafasına, floresan lamba düştü. Başından ve omzundan yaralanan Çeliker, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.
Olay, saat 12.00 sıralarında, Bayramiç ilçesinde bulunan Atatürk Caddesi üzerindeki markette meydana geldi. Çanakkale merkezden Bayramiç pazarına alışveriş için gelen Nuray Çeliker, caddedeki bir markete girdi. Çeliker'in başına, iddiaya göre, alışveriş yaparken, marketin tavanındaki floresan lamba ile tavana monteli floresan yatağı düştü. Acı içinde yere yığılan Çeliker, başından ve omzundan yaralandı. Olayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından yaralı Nuray Çeliker'i ambulansla Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Çeliker, buradaki tedavinin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Araştırma ve Eğitim Hastanesi'ne sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Markette başına floresan lamba düşen kadın yaralandı

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