Markette başına floresan lamba düşen kadın yaralandı

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA) - ÇANAKKALE'de, markette alışveriş yapan Nuray Çeliker'in (40) kafasına, floresan lamba düştü. Başından ve omzundan yaralanan Çeliker, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.
Olay, saat 12.00 sıralarında, Bayramiç ilçesinde bulunan Atatürk Caddesi üzerindeki markette meydana geldi. Çanakkale merkezden Bayramiç pazarına alışveriş için gelen Nuray Çeliker, caddedeki bir markete girdi. Çeliker'in başına, iddiaya göre, alışveriş yaparken, marketin tavanındaki floresan lamba ile tavana monteli floresan yatağı düştü. Acı içinde yere yığılan Çeliker, başından ve omzundan yaralandı. Olayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından yaralı Nuray Çeliker'i ambulansla Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Çeliker, buradaki tedavinin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Araştırma ve Eğitim Hastanesi'ne sevk edildi.
FOTOĞRAFLI
Kağıthane'de korkutan yangın!
Kemal Kılıçdaroğlu'na ikinci tazminat şoku
AK Partili başkandan Muharrem İnce'ye çok sert sözler
Bir interseks bireyin çığlığı: Kendimi öldürmek istedim
Üvey dede rezaleti!
İsrail'e gitmişti! O Türk vatandaşından haber yok!
Ülke ayağa kalktı! Yüzünü gösterdiği anda öldürülecek
Tarlabaşı'nın ara sokaklarında 'Dünya iftar sofrası'
Antalya'da 27 gündür kayıp olan kız bakın nerede bulundu!
Samsun'da kan donduran olay! Önce hayvanı sonra karısını dövdü!
Okuyucu Yorumları 0 yorum