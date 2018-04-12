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Markette sucuk 'çalan' kediye kafes cezası verdiler!

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 08:40 | Son Güncelleme

Bodrum'da bir süpermarketin yetkililerinin, şarküteri bölümünden kaptığı sucuğu yerken yakaladıkları kediyi kafese kapattıkları öğrenildi. Personelin cep telefonu ile görüntüleyip hayvanseverlere durumu bildirmesi üzerine kedi, 48 saat sonra kurtarılıp doğal ortamına bırakıldı. Market, kediyi cezalandırma niyeti olmadığını iddia etti.

Markette sucuk 'çalan' kediye kafes cezası verdiler!

Bodrum'un Ortakent-Yahşi Mahallesi'nde, bir zincire ait süpermarkete girip, şarküteri bölümünden kaptığı sucuğu yiyen kedi, iş yerinin yetkililerince 'yakalandı.' Süpermarket yetkilileri kediyi, üzerine 'Kamera var izlenmektedir, ellemeyin' yazılı bir kağıt yapıştırdıkları tel kafese koydu. Ardından da kafesi marketin arka bahçesine bıraktı. Bu duruma tepki gösteren personel, cep telefonları ile durumu görüntüleyip, Bodrum Hayvan Hakları Derneği'ne durumu bildirdi.

Bodrum Hayvan Hakları Derneği Başkanı Füsun Uslu, ihbar üzerine Ortakent-Yahşi Mahallesi'nde yaşayan 3 dernek üyesini söz konusu süpermarkete gönderip, 48 saat sonra kedinin kurtarılarak doğal ortamına bırakılmasını sağladı.

'ACI ÇEKEN KEDİYİ KURTARDIK'

Uslu, "İhbar için gönderilen görüntüleri izleyince gözlerimize inanamadık. Daha sonra ise üyelerimizi gönderip, acı çeken kediyi kurtardık. Koskoca marketler zincirinin yaptığı kabul edilebilir gibi değil, kediyi sucuk çaldığı için demir kafese koyup, cezalandırmışlar" dedi.

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MAĞAZADAN UZAKLAŞTIRMAK İÇİN HAPSETMİŞLER

Söz konusu süpermarketin yönetici yardımcısı Sebil E. ise niyetlerinin kediyi cezalandırmak olmadığını iddia ederek, "Bu kedi mağazaya çok alıştı. Bir şekilde içeri girerek sucuk ve pastırmaları çalıyor. Ürünlerin üzerinde dolaşıyordu. Daha önce de mağazadan şarküteri ürünü çalarken yakalayıp, Ortakent-Yahşi ve Turgutreis'te doğaya bıraktık ancak her defasında yine geldi. Hayvan dostu bir mağazayız, bu işi kediyi cezalandırmak değil, mağazadan uzaklaştırmak için yaptık. Aksi takdirde, Gıda Yönetmeliği'ne de uygun davranmamış olurduk. Sokak hayvanları için derneklerle çalışıp elimizden gelen yardımı yapıyoruz. Burada kötü niyet aramanın doğru olmadığına inanıyorum. Yanlış anlaşılma var" dedi. (DHA)

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market sucuk kedi bodrum füsun uslu hayvanseverler

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Ne olmus sanki 2 parca sucuk kapti ise. bu kadar ac gozlu olmayin. ne sandiniz hapisten sonra tovbe mi edecek hayvan .
ne var bunda yaa adamlar kendilerinde kediciğe ceza vermiş hayvana bi zarar vermemişler önüne suyunuda yemeğinide koymuşlar tebessüm ettiren bir haber olay falan yok tebrik ederim bizde hayvan severiz abartmayın bişeycik yok :)
kedi dünyanın en güzel havanıdır Sucuk çaldıysa iyi etmiş aslında Marketiçinin günahlarını azaltmış Çünki müslüman zekat vermelidir vermezse malı her zaman manevi olarak kararmaya başlar İşte verilmeyen zekatı kedi almış marketçide günahtan kurtulmuş
Doğaya bıraktık demiş gidip dağa atmış gelmişler kediyi :D
Keşke pişmanım deseydi, pişmanlık yasasından kurtulurdu.. Gerçi bu cezadan sonra da anlamıştır suçunu !!!!!...
Karfursa otoparkta mendil satan 12 yaşında kız çocuğu, sebze meyvelerin saklandığı soğuk hava deposuna kapatılmıştı da bu kadar gürültü kopmamıştı insan hakları derneklerinin" karfur marketi boykot edelim alış veriş yapmayalım" çağrısını kimse iplememişti
Market adınıda verin.
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