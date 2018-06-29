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Markette yere düşen cüzdanı alan kadın: Çalmak için almadım

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2018 16:50 | Son Güncelleme

İZMİR'in Konak ilçesindeki bir süpermarkette sıra beklerken, müşteri Fahriye Yanık'ın (40) yere düşen cüzdanını alıp götüren F.B., karakolda ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Markette yere düşen cüzdanı alan kadın: Çalmak için almadım

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesindeki bir süpermarkette sıra beklerken, müşteri Fahriye Yanık'ın (40) yere düşen cüzdanını alıp götüren F.B., karakolda ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. F.B.'nin ifadesinde, "Ben cüzdanı çalmak için almadım. Karakola teslim edecektim" dediği öğrenildi.
Olay, geçen salı günü saat 16.30 sıralarında, Üçyol semtindeki bir süpermarkette meydana geldi. Fahriye Yanık, alışveriş yaptığı süpermarketten çıkmak üzereyken, çantasını düzeltmek istedi. Bu sırada, çantanın içinde bulunan cüzdan yere düştü. Kasada bekleyen bir başka müşteri F.B., Yanık süpermarketten çıkar çıkmaz cüzdanı yerden aldı. Daha sonra kasiyere ödemesini yapıp ayrıldı. Bir süre sonra çantasına bakan Yanık, cüzdanını bulamayınca durumu anladı ve polise gidip şikayetçi oldu. Marketin güvenlik kameralarını inceleyen polis, F.B.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Cüzdanın sahibi Fahriye Yanık, sosyal medyada çok konuşulan olayla ilgili olarak, "Cüzdanımda araba taksidini ödemek için ayırdığım 600 TL ve gün parası 50 dolar vardı. Fotoğraflar, bazı kartlar da içindeydi. O kadın, cüzdanı düşürdüğümü görmesine rağmen haber vermiyor, benim çıkmamı bekliyor. Tabii ki paramı kaybettiğime üzülüyorum ancak benim asıl derdim kadının bu duyarsızlığı. Bir an önce yakalanmasını istiyorum" diyerek tepki göstermişti.
'KARAKOLA TESLİM EDECEKTİM'
Polis ekipleri, olayın meydana geldiği süpermarketin yakınlarında oturduğunu tespit ettiği F.B.'yi kısa süre içerisinde yakaladı. Anafartalar Polis Merkezi'ne getirilen kadın, çantayı içerisindeki 600 TL ile birlikte sahibi Fahriye Yanık'a teslim etti. Yanık, kalan 50 doları da alırsa şikayetinden vazgeçeceğini söyledi. Ancak F.B., cüzdanın içindekilere dokunmadığını, 50 dolar görmediğini söyledi. F.B.'nin ifadesinde, "Ben cüzdanın ondan düştüğünü görmedim. Görseydim onu orada durdurup, kendisine teslim ederdim. Görmediğim için daha sonra karakola götürmek için yanıma aldım" dediği öğrenildi.
F.B., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Markette yere düşen cüzdanı alan kadın: Çalmak için almadımMarkette yere düşen cüzdanı alan kadın: Çalmak için almadım

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