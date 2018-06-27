Marketteki cüzdan hırsızlığı kamerada

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde, Fahriye Yanık'ın (40) alışveriş yaptığı süpermarkette düşürdüğü cüzdanı, ödeme yapmak için arkasında sıra bekleyen bir kişi tarafından çalındı. Olay, iş yerinin güvelik kameralarına yansırken, polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, dün saat 16.30 sıralarında Hatay Üçyol semtindeki bir süpermarkette meydana geldi. Fahriye Yanık, alışveriş yaptığı süpermarketten çıkmak üzereyken, çantasını düzeltmek istedi. Bu sırada, çantanın içinde bulunan cüzdan yere düştü. Kasada bekleyen bir başka müşteri, Yanık süpermarketten çıkar çıkmaz cüzdanı yerden aldı. Daha sonra, kasiyere ödemesini yapıp ayrıldı. Bir süre sonra çantasına bakan Yanık, cüzdanını bulamayınca durumu anladı ve polise gidip şikayetçi oldu. Marketin güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
'CÜZDANDA 600 TL VE 50 DOLAR VARDI'
Olayla ilgili konuşan Fahriye Yanık, "Cüzdanımda 600 TL ve gün için ayırdığım 50 dolar para vardı. Fotoğraflar, bazı kartlar da içindeydi. O kadın, cüzdanı düşürdüğümü görmesine rağmen haber vermiyor, benim çıkmamı bekliyor. Tabii ki paramı kaybettiğime üzülüyorum ancak benim asıl derdim kadının bu duyarsızlığı. Bir an önce yakalanmasını istiyorum" dedi.
FOTOĞRAFLI
Pervin Buldan: Süleyman Soylu'dan tehdit içerikli bir telefon aldım
Erkek arkadaşının suratına bıçak dayayıp tecavüz etti!
Eşinin cep telefonundaki mesajları görünce dehşet saçtı
Gündemi sarsacak iddia! Erdoğan MHP’ye kabinede yer verilebilir
Kayıp çocuklarla ilgili son dakika gelişme! İçişleri Bakanlığı açıkladı
Son dakika! Türkiye'den AB'ye sert tepki
Sosyal medyayı sallayan tweet: Aldatıldığını eşinin sırtındaki sivilceden anladı
Evlendiği gün aldığı mektupta yazanları 11 yıl sonra annesi ölünce açıkladı!
Google çalışanını öldüren kadın seri katil çıktı!
Yatak odasındaki dolabında ölü bulundu!
MEB 2018 LGS sonuçlarının ardından özel liselerin kayıt takvimi açıklandı! İşte LGS için tercih süreci detayları!
Okuyucu Yorumları 0 yorum