Marketten cep telefonu hırsızlığına tutuklama

Samsun’da bir marketten cep telefonu çalıp sattığı iddia edilen şahıs mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi’ndeki bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, markette bin liraya satışa sunulan cep telefonunu çalıp ikinci el telefoncuya sattığı iddia edilen Emrah C., İlyasköy Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Emrah C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.