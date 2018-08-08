HABER

Marketten hırsızlık yaptı, polisin uygulamasında yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2018 12:54 | Son Güncelleme

Aziz GÜVENER, SERDİVAN(Sakarya) SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde polisin yaptığı uygulama sırasında otomobilin bagajında çok sayıda çocuk maması, diş macunu ve parfümler görüldü.

Aziz GÜVENER, SERDİVAN(Sakarya) SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde polisin yaptığı uygulama sırasında otomobilin bagajında çok sayıda çocuk maması, diş macunu ve parfümler görüldü. Marketten hırsızlık yaptığı belirlenen A.K. (26) tutuklandı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin önceki gece, Serdivan Kirişhane Caddesi'nde yaptığı uygulama sırasında bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada bagajda çok sayıda çocuk maması, diş macunu ve parfüm görüldü. Otomobil sürücüsü A.K.'nin kimlik sorgulamasında hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunduğu ve 30 Mart'ta Serdivan'daki bir markette gerçekleşen hırsızlık olayına karıştığı tespit edildi. Yapılan incelemede, otomobilde bulunan çocuk maması, diş macunu ve parfüm gibi malzemelerin de yine Serdivan'da bulunan bir marketten çalındığı tespit edildi. Marketin güvenlik kameralarında A.K.'nin çocuk bezlerini kendisine yardım eden bir kişinin sırt çantasına doldurduğu görüldü. Gözaltına alınan A.K. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilirken, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PARTNERDikkatli izleyin... Bu gösterinin sırrı sizi şoke edecek!Dikkatli izleyin... Bu gösterinin sırrı sizi şoke edecek!
Dövdükleri kadının altın ve parasını gasp eden 3 şüpheli tutuklandıDövdükleri kadının altın ve parasını gasp eden 3 şüpheli tutuklandı
Zıpkınla balık avlarken suda kaybolan gencin cesedi bulunduZıpkınla balık avlarken suda kaybolan gencin cesedi bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

Deniz Çakır dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Deniz Çakır dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Eşini sevgilisiyle yakalayınca dehşet saçtı!

Eşini sevgilisiyle yakalayınca dehşet saçtı!

Kedicikler cezaevinde bakın ilk ne istediler!

Kedicikler cezaevinde bakın ilk ne istediler!

Arabesk müziğin önemli isimlerinden Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı

Arabesk müziğin önemli isimlerinden Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı

Fuat Avni'den olay yaratacak itiraf! 20 bin kişilik liste...

Fuat Avni'den olay yaratacak itiraf! 20 bin kişilik liste...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Tırnak deyip önemsemediğimiz şey hayatımı kararttı'

'Tırnak deyip önemsemediğimiz şey hayatımı kararttı'

Adana'da kentsel dönüşüm gerginliği! Terör estirdiler... Her şeyi o bitirdi!

Adana'da kentsel dönüşüm gerginliği! Terör estirdiler... Her şeyi o bitirdi!

Bursa'da hiç evlenmeyen kadın nüfus müdürlüğüne gidince en büyük şoku yaşadı!

Bursa'da hiç evlenmeyen kadın nüfus müdürlüğüne gidince en büyük şoku yaşadı!

Otomobiliyle apartman bahçesine uçtu, aracını bırakıp olay yerinden kaçtı

Otomobiliyle apartman bahçesine uçtu, aracını bırakıp olay yerinden kaçtı

Adana'da feci kaza! 7 yaşındaki Meryem hayatını kaybetti

Adana'da feci kaza! 7 yaşındaki Meryem hayatını kaybetti

Kocaeli'de erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Pakistan uyruklu engelli şahıs gözaltına alındı!

Kocaeli'de erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Pakistan uyruklu engelli şahıs gözaltına alındı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.