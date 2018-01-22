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Marketten içki hırsızlığı şüphelileri yakalandı

YAŞAM HABERLERİ | 22.01.2018 16:54 | Son Güncelleme 2 saat önce

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da iki ayrı marketten içki, deterjan ve yiyecek çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli, güvenlik kamerasından belirlenerek yakalandı.

İlk olay 12 gün önce Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. İddiaya göre markete müşteri gibi giren Hazar G. (19) ve arkadaşı Dogukan T. (23), 3 adet viski ve 3 adet meşrubat çalarak kaçtı. Olayı fark eden market yetkilileri polisi arayıp şikayette bulundu. Polis bu olayla ilgili soruşturma yürütürken, şüpheliler dün Atakum İlçesi Mimarsinan mahallesindeki bir markete yine müşteri gibi girdi. İki şüpheli buradan da 2 adet votka, deterjan, mandalina ve ceviz alarak parasını ödemeden kaçtı. Yetkililerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinden şüpheleri belirleyip, yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ele geçen deterjan, mandalina ve ceviz bulunarak market yöneticilerine teslim edildi. Ancak içkiler bulunamadı. Yapılan soruşturmada şüphelilerin ilk olayı da gerçekleştirdikleri tespit edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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