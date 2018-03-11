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Marketten para ve şampuan çalan hırsızlar kameraya yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2018 14:08 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde iki kadın hırsızın marketten el çabukluğu ile bir miktar para ve şampuan çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Eyüpkent Mahallesi’ndeki bir markette yaşandı.

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde iki kadın hırsızın marketten el çabukluğu ile bir miktar para ve şampuan çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Eyüpkent Mahallesi’ndeki bir markette yaşandı. Sabah saatlerinde markete müşteri gibi gelen iki kadın, market sahibinin gözleri önünde bir miktar para ve şampuan çaldı. Kadın hırsızlardan biri, market sahibine 200 lira uzatarak eşya aldı. Market sahibi de kadına parasının üstünü iade etti. Bu sırada hırsız vazgeçtim diyerek para ve aldığı eşyayı geri bırakarak 200 lirasını geri aldı. Market sahibi kasadaki kadınla ilgilenirken diğer kadın ise şampuanların bulunduğu rafa gitti.

Parayı defalarca saydı
Kadınlar kapıdan çıkıp uzaklaşırken, market sahibi ise kadının geri verdiği parayı saymaya çalıştı. Defalarda parayı sayan ve 40 lirasının eksik olduğunu gören market sahibi, hırsızlık yaptığını düşündüğü kadını yakalamak için dışarı çıktı. Kadınları bulamayan market sahibi, geri dönerek güvenlik kamerası kayıtlarını izledi.

İkinci şoku yaşadı
Kasadaki kadını parayı nasıl çaldığını öğrenmek için kamera kayıtlarını izleyen market sahibi ikinci bir şok yaşadı. Görüntülerde diğer kadını ise raflardaki 4 şampuanı eteğinin altına gizlediği görüldü.
İhbar üzerine olay yerine gelerek görüntüleri inceleyen polis, kadın hırsızların kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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