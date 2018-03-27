Marmara Adası’nda 6 adrese eş zamanlı FETÖ operasyonu

Balıkesir’in Marmara ilçesi Saraylar ve Abroz Mahallelerinde 6 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda daha önceden tespit edilen 7 şahıstan 6’ı gözaltına alındı.

Marmara Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile sabah 07.00-07.30 saatlerinde FETÖ/PDY kapsamında 6 adreste eş zamanlı operasyon icra edildi. Şüpheli 7 şahıstan 6’sının mevcutlu olarak Marmara Cumhuriyet Başsavcılığına çıkartılacağı, talimatlı aramalarda şüpheli şahısların çok sayıda dijital materyaline, telefon, laptop, tablet, sim kartlarına el konulduğu öğrenildi.