Marmara bölgesinde 32 kişiyi internet üzerinden dolandıran şüpheliler yakalandı

Marmara Bölgesinde 32 kişiyi internet ortamında dolandıran iki şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerden birinin annesi oğlunu suça yönlendiren diğer şüpheliye ateş püskürdü.

Edinilen bilgilere göre, sosyal medya hesabı olan facebook üzerinden sahte hesap açarak telefon sattığını iddia ederek Marmara bölgesinde 32 kişiyi dolandıran 28 yaşındaki B.Ç., ile F.G., isimli şüpheliler Sakarya İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince teknik takibe alındı. Uzun süren takip sonucu şüpheliler yapılan operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı. B.Ç., isimli şahsın 2 dolandırıcılık ile 28 bilişim suçlarından olmak üzere toplam 30 ayrı olaydan aranması olduğu öğrenildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından alınan sağlık raporu sonrasında adliyeye sevk edildi.

"ÇIKAMA İNŞALLAH İÇERİDEN"

Dolandırıcılık suçundan gözaltına alınan şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğünden çıkartılarak ekip araçlarına bindirildiği sırada gözaltına alınan F.G.'nin annesi G.G., "Pis işlerine oğlumu bulaştırdın, Allah belanı verdi senin, yazıklar olsun sana, çıkama inşallah içeriden. Layığını buldun" diyerek ateş püskürdü. Anne G.G., oğlunu dolandırıcılık suçuna bulaştıran kişinin kendisini ölümle tehdit ettiğini iddia ederek, "Gözaltına alınan Barış, internet dolandırıcılığı suçuna oğlum Furkan'ı bulaştırdı. Sonrasında oğlumu tehdit etmiş bu mesleği bırakırsan seni öldürürüm, aileni öldürürüm diye. Biz yakalattık zaten. Barış kişileri dolandırmış, oğlumu da tehdit ederek göndertip dolandırdığı kişilerin paralarını çektirtmiş" sözlerini söyleyerek tepkisini dile getirdi.

(İHA)