HABER

Marmara Ereğlisi'ndeki halk plajında ürküten görüntü

YAŞAM HABERLERİ | 25.01.2018 14:48 | Son Güncelleme 35 saniye önce

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde deniz, kıyıdan yaklaşık 10 metre çekilirken tekneler karaya oturdu. Uzmanlar çekilmenin mevsimsel olduğunu ifade etti.

Marmara Ereğlisi'nde halk plajının olduğu deniz kıyıdan 10 metre çekilirken, sahildeki bazı tekneler karaya oturdu. Deniz kıyısında çekilmeyle birlikte büyük kum adacıkları oluştu. Denizin ikinci kez bu kadar çekilmesinin ilginç olduğunu belirten su altı balıkçısı Osman Poyraz, "Eylül ve Ekim aylarında denizin çekilmesini görüyorduk. Ancak bu ikinci kez çekildi. Ben uzun yıllardır su altı balıkçılığı yapıyorum. Ama bunu bir felaket habercisi olarak görmüyorum" dedi.

Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı CHP’li İbrahim Uyan ise denizin çekilmesinin bu mevsimlerde yaşandığını ifade ederek 'mevsimsel' değerlendirmesinde bulundu. (DHA)

Çürüyen dişini arkadaşına penseyle çektirdi
Türkiye bu görüntüyle sarsıldı! İstanbul ve pek çok ilde görüldü...
Bu kadarına da pes! Şehirlerarası otobüsü 5 yaşındaki çocuğa kullandırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ görüntü Marmara Ereğlisi

En Çok Okunan Haberler

156 kadın kendilerini istismar eden adamla yüzleşti: Büyüdük ve dünyanı başına yıkıyoruz

156 kadın kendilerini istismar eden adamla yüzleşti: Büyüdük ve dünyanı başına yıkıyoruz

Trump - Erdoğan görüşmesi: Beyaz Saray 'yıkıcı söylemler kaygı verici' dedi, Türkiye 'Trump böyle bir ifade kullanmadı' diyor

Trump - Erdoğan görüşmesi: Beyaz Saray 'yıkıcı söylemler kaygı verici' dedi, Türkiye 'Trump böyle bir ifade kullanmadı' diyor

Yunanistan Başbakanı Çipras'tan son dakika 'Türkiye' açıklaması

Yunanistan Başbakanı Çipras'tan son dakika 'Türkiye' açıklaması

Beşiktaş'tan sonra Kadıköy... Yine gerginlik!

Beşiktaş'tan sonra Kadıköy... Yine gerginlik!

Yıldırım'dan son dakika Afrin açıklaması

Yıldırım'dan son dakika Afrin açıklaması

Aşk haberleriyle gündemde olan Tamer Karadağlı trafikte kavga etti

Aşk haberleriyle gündemde olan Tamer Karadağlı trafikte kavga etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye'de olay olmayan tek şehir!

Türkiye'de olay olmayan tek şehir!

Ali Dede'den kötü haber!

Ali Dede'den kötü haber!

Gelin ile görümce birlikte kaçtı

Gelin ile görümce birlikte kaçtı

Aşiret 40 araçlık konvoyla geldi: Bizi askere alın!

Aşiret 40 araçlık konvoyla geldi: Bizi askere alın!

Dikkat! Bir linke tıkladılar, bütün banka hesapları boşaltıldı

Dikkat! Bir linke tıkladılar, bütün banka hesapları boşaltıldı

İstanbul'da otobüs sürücüsünden gaziye büyük saygısızlık

İstanbul'da otobüs sürücüsünden gaziye büyük saygısızlık

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.