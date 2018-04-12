Marmaray Sirkeci İstasyonunda bir kişi raylara düştü

Marmaray Sirkeci İstasyonunda bir şahsın raylara düşmesi üzerine seferler durduruldu. Olayın intihar mı kaza mı olduğu henüz netlik kazanmazken olay yerinde incelemeler devam ediyor.

Marmaray Sirkeci İstasyonunda bir şahıs raylara düştü. Bunun üzerine Marmaray seferleri durdu. Vatandaşların istasyona giriş yapmasına izin verilmezken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Olayın intihar mı kaza mı olduğu henüz netlik kazanmadı.