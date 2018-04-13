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Marmaray’da dün öğle saatlerinde Baha Güzeycan’ın raylara atlayarak trenin altında kaldığı anlar kameralarca saniye saniye kaydedildi.

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 13:02 | Son Güncelleme

IHAAW125547-ASA/13-04-2018 - Marmaray’da dün öğle saatlerinde Baha Güzeycan’ın raylara atlayarak trenin altında kaldığı anlar kameralarca saniye saniye kaydedildi. 13.04.2018 12:55:47 TSI NNNN

IHAAW125547-ASA/13-04-2018

- Marmaray’da dün öğle saatlerinde Baha Güzeycan’ın raylara atlayarak trenin altında kaldığı anlar kameralarca saniye saniye kaydedildi.

13.04.2018 12:55:47 TSI
NNNN

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