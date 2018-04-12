Marmaray’da intihar eden gencin kimliği belirledi

Marmaray Sirkeci İstasyonu’nda bir kişinin raylarda ezilerek hayatını kaybettiği olayın ayrıntıları ortaya çıktı. Hayatını kaybeden şahsın 18 yaşındaki Baha Güzeycan olduğu tespit edilirken olayın intihar olduğu öğrenildi.

Saat 11.30 sularında Marmaray Sirkeci İstasyonu’nda bir kişi raylara atlayıp trenin alında kalmıştı. Olayın ardından başlatılan soruşturmada şahsın kimliği tespit edildi.

Hayatını kaybeden şahsın 18 yaşındaki Baha Güzeycan olduğu öğrenildi. Emniyet ekipleri yaptıkları araştırmada Baha Güzeycan’ın raylara intihar etmek amacıyla atladığını belirledi.

Olay sırasında Marmaray Sirkeci İstasyonunda çekim yapan ve intihara tanıklık eden genç bir kadının Baha Güzeycan’ı tanımadığı, gördüğü olay nedeniyle hala şokta olduğu öğrenildi.