Marmaray’da intihar ettiği iddia edilen şahsın cesedi çıkarıldı

Marmaray Sirkeci İstasyonunda raylara atlayarak intihar ettiği iddia edilen şahsın cesedi çıkarıldı, seferler normale döndü.
Marmaray Sirkeci İstasyonunda raylara atlayarak intihar ettiği iddia edilen erkek şahsın cesedi çıkarıldı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sona erdi. Şahsın, vagonun altından çıkarılan cesedi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Marmaray seferleri ise normale döndü.
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