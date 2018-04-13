HABER

Marmaray’da trenin önüne böyle atladı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 13:07 | Son Güncelleme

Marmaray’da trenin önüne atlayarak intihar eden Baha Güzeycan’ın hayatını kaybettiği anlara ait kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Marmaray’da trenin önüne atlayarak intihar eden Baha Güzeycan’ın hayatını kaybettiği anlara ait kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde sırt çantasını çıkaran Güzeycan ardından soğuk kanlı bir şekilde kendini rayların üzerine atıyor.
Marmaray’da dün sabah saatlerinde Baha Güzeycan isimli genç rayların üzerine atlamış, trenin altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetmişti. O anlara ait kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Güzeycan trenin gelmesini bekliyor. Ardından sırt çantasını çıkaran genç kendini raylara bırakıyor.

Ege'de Yunan savaş uçağı düştüEge'de Yunan savaş uçağı düştü
2.Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk! Yakın takip başladı2.Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk! Yakın takip başladı
O tarihe dikkat! 24 saat boyunca...O tarihe dikkat! 24 saat boyunca...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

Suriye krizinde son dakika gelişme!

Suriye krizinde son dakika gelişme!

Mehmet Akif Alakurt'tan Adanalı izleyicilerine ağır küfür!

Mehmet Akif Alakurt'tan Adanalı izleyicilerine ağır küfür!

Survivor'da Cumali Ünlüler takımına geçti mi? Alp Kırşan açıkladı

Survivor'da Cumali Ünlüler takımına geçti mi? Alp Kırşan açıkladı

Son dakika! ABD basınından şok iddia! Esad saraydan kaçtı

Son dakika! ABD basınından şok iddia! Esad saraydan kaçtı

Kayınpederini öldüren gelin hakkında karar çıktı

Kayınpederini öldüren gelin hakkında karar çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Tur otobüsü seyir halindeyken alev alev yandı

Son dakika! Tur otobüsü seyir halindeyken alev alev yandı

Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler

Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler

Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet

Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet

Dünyanın en büyük canlı lale halısı görücüye çıktı

Dünyanın en büyük canlı lale halısı görücüye çıktı

Ordu'daki fuhuş operasyonunda şok detay! Servet çıktı

Ordu'daki fuhuş operasyonunda şok detay! Servet çıktı

Diyaliz merkezinde iğrenç olay! Soyunma odasına gizlediği telefonla...

Diyaliz merkezinde iğrenç olay! Soyunma odasına gizlediği telefonla...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.