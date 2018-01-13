HABER

Marmaris doluya teslim oldu!

YAŞAM HABERLERİ | 13.01.2018 21:23 | Son Güncelleme 10 saat önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde etkili olan yoğun dolu yağışı, İçmeler sahilini beyaza bürüdü.

Marmaris doluya teslim oldu!

Muğla’nın Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi’nde etkili olan dolu yağışı sahili beyaza bürüdü. Yaklaşık 15 dakika süren etkili dolu yağışında vatandaşlar dışarı adımını atamadı. İlçe halkının alışık olmadığı bu durum ilçede şaşkınlığa neden oldu.

SAHİL BEYAZA BÜRÜNDÜ

Yaz mevsiminde güneşlenen turistlerle dolan İçmeler sahili, bu kez dolu yağışı nedeniyle beyaz örtüye büründü.

FOTOĞRAFÇILAR AKIN ETTİ

Beyazla kaplanan sahile, doğa fotoğrafçıları akın etti.

Daha önce hiç görmedikleri kareler çekmek için deklanşöre basan fotoğraf tutkunları o anları ölümsüzleştirdi.

Meteoroloji’den son dakika hava durumu: Kar yağışı için tahminler değişti!
Sivas'tan Erzurum'a çağrı: Komşu duy sesimizi, biz hazırız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Muğla Marmaris dolu

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Trabzon Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı

Son dakika! Trabzon Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı

Emlakçı 'Arsanı neden ucuza satıyorsun' dedi, 7 milyonluk dolandırıcılık ortaya çıktı

Emlakçı 'Arsanı neden ucuza satıyorsun' dedi, 7 milyonluk dolandırıcılık ortaya çıktı

Hayko Cepkin'den Asena Atalay açıklaması

Hayko Cepkin'den Asena Atalay açıklaması

Bakan Kurtulmuş'tan olay Abdullah Gül yorumu

Bakan Kurtulmuş'tan olay Abdullah Gül yorumu

Cenk Tosun'a ilk maçında büyük şok! Tottenham dağıttı

Cenk Tosun'a ilk maçında büyük şok! Tottenham dağıttı

Volkan Demirel Kukesi maçında çıldırdı!

Volkan Demirel Kukesi maçında çıldırdı!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bir an aklıma Neşeli Günler filminde;evin en üst katını,babaya kimya mühendisi diye yutturulan Kimya fakültesi Öğrencisi damadın sabun deneylerinde,yağmurla buluşup dışarıya kadar gelen köpükler geldi aklıma:)))Mekanı cennet olsun Münir Özkul'un
Diğer Haberler
2 kızı katledilen Dilek Çakır: Bağıra bağıra gelen cinayete kulaklarını tıkadılar

2 kızı katledilen Dilek Çakır: Bağıra bağıra gelen cinayete kulaklarını tıkadılar

Beşiktaş’ta genç kız balkondan atlayarak intihar etti

Beşiktaş’ta genç kız balkondan atlayarak intihar etti

Sivas'tan Erzurum'a çağrı: Komşu duy sesimizi, biz hazırız

Sivas'tan Erzurum'a çağrı: Komşu duy sesimizi, biz hazırız

'Kasaba'nın Şerifi' lakaplı Belediye Başkanı: Vaatlerin hiçbirini yapmadım

'Kasaba'nın Şerifi' lakaplı Belediye Başkanı: Vaatlerin hiçbirini yapmadım

Emlakçı 'Arsanı neden ucuza satıyorsun' dedi, 7 milyonluk dolandırıcılık ortaya çıktı

Emlakçı 'Arsanı neden ucuza satıyorsun' dedi, 7 milyonluk dolandırıcılık ortaya çıktı

7 ilden gelen 100 kişinin yaptığı şey dehşete düşürdü

7 ilden gelen 100 kişinin yaptığı şey dehşete düşürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.