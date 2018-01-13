Marmaris doluya teslim oldu!

Muğla’nın Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi’nde etkili olan dolu yağışı sahili beyaza bürüdü. Yaklaşık 15 dakika süren etkili dolu yağışında vatandaşlar dışarı adımını atamadı. İlçe halkının alışık olmadığı bu durum ilçede şaşkınlığa neden oldu.
SAHİL BEYAZA BÜRÜNDÜ
Yaz mevsiminde güneşlenen turistlerle dolan İçmeler sahili, bu kez dolu yağışı nedeniyle beyaz örtüye büründü.
FOTOĞRAFÇILAR AKIN ETTİ
Beyazla kaplanan sahile, doğa fotoğrafçıları akın etti.
Daha önce hiç görmedikleri kareler çekmek için deklanşöre basan fotoğraf tutkunları o anları ölümsüzleştirdi.
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